Елбасы вручил Путину орден

Владимир Путин поблагодарил Елбасы за врученную ему награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего диалога.

Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы

28 мая Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы. В ходе встречи Елбасы лично вручил Владимиру Путину орден "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев". Первый Президент Казахстана отметил текущие результаты и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза. - Пять лет назад Вы, я и Александр Лукашенко создали этот союз. 25 лет назад в стенах МГУ мною была предложена эта идея, которую мы реализовали. Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий. Считаю, что ЕАЭС должен идти по пути интеграции с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями. И нам необходимо работать над этим, - сказал Нурсултан Назарбаев. Владимир Путин поблагодарил Елбасы за врученную ему награду и выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего диалога. - Хотел бы поблагодарить Вас за награду, и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношениях и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная Ваша заслуга, - сказал президент России.

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