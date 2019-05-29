Бывший мэр Тегерана признался в убийстве жены
Причиной стал конфликт.
Фото : pixabay.com29 мая 2019, 00:15
Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
- Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами, - сказал агентству представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.
По его словам, бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.
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