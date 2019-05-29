Зеленский посетил передовую в Донбассе

Опубликовано видео.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видео его первого посещения позиций украинских бойцов в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Ролик появился на странице "Команда Зеленского" в Facebook, передает Zakon.kz.

Зеленский пришел в расположение солдат и осмотрел условия, в которых они находятся. Особое внимание президента привлек старый умывальник, бойлер в комнате, где спят солдаты, а после - условия в блиндаже.

- Как когда-то в пионерлагерях, - прокомментировал Зеленский ощущения, подпрыгивая на пружинах импровизированного спального места.

Также глава государства заслушал доклад командующего и побывал на передовой, в частности, на постах наблюдения украинских военных и в блиндажах.

- Ближайшая позиция противника - 400 метров, - пишет сайт главы государства.

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