В каждом черепе - дыры от пуль. Останки репрессированных перезахоронили в Алматинской области

Останки случайно нашли местные жители в августе 2018 года.

20 коробок с костями и черепами погибших, обнаруженные в Алматинской области, предали земле. Об этом сообщает телеканал "Алматы", передает Zakon.kz.

Место братской могилы символично - рядом с памятником жертвам политических репрессий.

- Печально, что мы лишь на местном уровне перезахороняем останки репрессированных. Это нужно делать на глазах всего народа, чтобы все знали и помнили кровавые страницы нашей истории. А здесь собрались всего 20 человек. Погибших нужно провожать в иной мир с настоящими почестями, - считает председатель республиканской ассоциации жертв политических репрессий Жумабек Ашуулы.

Останки репрессированных случайно нашли местные жители в августе 2018 года.

Четыре месяца команда судмедэкспертов изучала их и доказала, что они действительно принадлежат жертвам репрессий. Практически в каждом черепе - дыры от пуль. В 30-е годы в поселок Жаналык отвозили и закапывали убитых в застенках НКВД. Тогда расстреляли больше 25 тысяч невинных казахстанцев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!