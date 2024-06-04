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Полицейские случайно нашли останки исчезнувшей 23 года назад австралийки

полиция нашла останки женщины в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 01:16 Фото: pixabay
В Австралии полиция случайно нашла останки исчезнувшей в 2001 году 24-летней Келли Энн Кармайкл, сообщает Zakon.kz.

По информации 1News, 23 года назад девушка отправилась из родного города Джелонг в город Катумба и пропала. В последний раз ее видели выселяющейся из хостела 29 апреля 2001 года. Через несколько лет после исчезновения Кармайкл признали пропавшей без вести, в 2004 году полиция начала расследование, а в 2009 она была признана умершей. Следователи предполагали, что Кармайкл могла сама причинить себе непоправимый вред, поскольку страдала от шизофрении.

В 2011 году полиция объявила вознаграждение в 200 тыс. австралийских долларов (около 30 млн тенге по курсу 2011 года) за любую информацию о Кармайкл, однако это не принесло результатов.

Кости Кармайкл нашли случайно –в ходе не связанной с делом полицейской операции. Ее вещи обнаружили рядом с Катумбой в апреле 2024 года, а в мае поблизости разыскали и останки женщины.

Ранее сообщалось, что спустя три недели поисков в Павлодаре нашли тело утонувшего капитана судна.

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