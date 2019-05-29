Названа причина падения рейтинга Путина

Россиянам показали, что в будущем они просто будут больше работать за те же деньги

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров эфире телеканала "Дождь" назвал главную причину падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина, пишет "Московский Комсомолец".

По его словам, россияне перестали верить в то, что жить им станет лучше.

- Я считаю, что главная причина – это непонимание, когда нам станет жить лучше. Речь в данном случае идет о росте доходов. Согласно статистическим данным, – им, правда, сегодня немногие верят – последние пять лет доходы населения не растут, – уточнил Федоров, отвечая на вопрос, связано ли падение рейтинга Путина с изменениями в пенсионном законодательстве.

По его словам, многих людей это стало уже напрягать, поскольку острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., а уровень жизни не улучшается. "Основная проблема в том, что граждане не верят, что завтра они будут лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче", – пояснил он.

Комментируя пенсионную реформу, Федоров заявил, что она "носила символический характер". Этот шаг властей показал, что все расчеты граждан на то, что завтра они будут больше зарабатывать, станет лучше медицина, улучшится образование и соцобеспечение, вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты, считает он.

- Нам показали – нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги, – заключил Федоров.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

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