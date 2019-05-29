На реализацию плана развития Кызылординской области выделят 219 млрд тенге

Реализация комплексного плана придаст положительный импульс развитию региона - Мамин.

На заседании правительства аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев презентовал комплексный план социально-экономического развития области до 2022 года. Документ по итогам заседания был утвержден, передает пресс-служба акима Кызылординской области.



Комплексный план развития региона состоит из 12 направлений и 119 мероприятий. Документ включает в себя следующие блоки: промышленность, к примеру, вопросы разведки новых месторождений, агропромышленный комплекс, развитие предпринимательства – создание специальной экономической зоны (СЭЗ) на комплексе "Байконур", транспортная инфраструктура, ЖКХ – модернизация ТЭЦ города Кызылорды, экология и природопользование – реализация проекта Северного Арала (укрепление дамбы на Кокаральской плотине), реконструкция Кызылординского гидроузла, строительство водохранилищ "Кумискеткен" и "Караозек"; социальная защита населения – в рамках ГЧП строительство больницы и центра крови в г. Кызылорда и Казалинской районной поликлиники; а также противопаводковые мероприятия, жилищное строительство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Глава региона отметил, что в целях повышения темпов развития и улучшения социально-экономического положения населения региона в феврале текущего года на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан были рассмотрены актуальные вопросы области.

- На заседании Совета безопасности председателем Совета Безопасности - Елбасы Н.А.Назарбаевым было поручено подготовить комплексный план развития области до 2022 года. На сегодняшний день план разработан и включает в себя реализацию 119 мероприятий - стоимостью 219,7 млрд тенге, в т.ч. 156,7 млрд тенге из республиканского бюджета, 50,6 млрд тенге из местного бюджета и 12,4 млрд тенге из других источников, - отметил Крымбек Кушербаев.

Премьер-министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что "реализация комплексного плана придаст положительный импульс развитию региона".

Отметим, что план развития региона был одобрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии 21 мая 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!