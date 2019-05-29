Huawei подала в суд США из-за внесения ее в черные списки

В компании выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным.

Компания Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей, передает РИА Новости.

- Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным, - говорится в распространенном заявлении.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав".

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- Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США, - подчеркивается в документе.

В Huawei выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

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