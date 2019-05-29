Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Huawei подала в суд США из-за внесения ее в черные списки

В компании выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным.

Фото : SetPhone.Ru29 мая 2019, 10:21

Компания Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей, передает РИА Новости.

- Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным, - говорится в распространенном заявлении.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав".

Читайте также:

США отложили запрет на ведение бизнеса с Huawei

- Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США, - подчеркивается в документе.

В Huawei выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты