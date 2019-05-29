Аким СКО протестировал новый автобус

Главное, чтобы было тепло и удобно людям - Кумар Аксакалов.

В СКО из Алматы на тест-драйв прибыл автобус известной компании "Golden Dragon". В тестовом режиме автотранспорт прокурсировал по улицам Петропавловска. Именно автобусы этой марки планируется закупить для городского автопарка, передает пресс-служба акимата области.

Преимущества нового пассажирского автотранспорта оценил лично аким области Кумар Аксакалов. Вместе с общественной группой и журналистами он проехал на новом автобусе.

- Качество пассажирских перевозок – наиболее актуальная тема для горожан. Ее неоднократно поднимают на отчетных встречах. К сожалению, автобусный парк меняется не так быстро, как хотелось бы. Много людей жалуется на холод зимой. Пассажиры пока до окраин доезжают, у них ноги мерзнут. Малая вместимость. Поэтому, изыскиваем возможности для приобретения комфортабельных автобусов с большей вместимостью. Если будем закупать, то обязательно с печами и кондиционерами. Главное, чтобы было тепло и удобно людям. Если автобус пройдет проверку на качество, мыготовы оказать помощь автоперевозчикам и закупить сразу порядка 30-40 единиц техники, - сказал аким области.

Автобусы собирают в Алматы, это значит, что дополнительную комплектацию можно заказывать в Казахстане. Автобус, длина которого 11.5 метров, рассчитан на 32 посадочных места. Оборудован пандусом, есть места для людей с ограниченными возможностями. Оснащен для зимнего времени суток специальным котлом, который очень хорошо поддерживает тепло в автобусе. Также оснащен кондиционером. Автобусы этой марки уже курсируют по улицам Актау, Шымкента и Тараза.

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