Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана состоятся сегодня

По мнению ЦИК, дебаты могут продлиться не менее 80 минут.

Сегодня, 29 мая, в 18.00 состоятся теледебаты кандидатов в президенты Казахстана, передает Zakon.kz.

Регламентом Центральной избирательной комиссии Казахстана теледебаты и дискуссии разделены на три раунда.

Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника, которые представят свои предвыборные программы.

Во втором туре предполагается дискуссионная сессия "вопросы-ответы" от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоится выступление участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда "Слово к избирателям". В третьем, завершающем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.

По мнению ЦИК, дебаты могут продлиться не менее 80 минут.

Съемка будет организована в павильоне медиакомплекса "Қазмедиа орталығы". Ведущие – известные телеведущие Ерлан Игисинов и Кымбат Досжан. Прямой эфир теледебатов организует телеканал "Хабар". Сайт Zakon.kz будет вести текстовую трансляцию.

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