Нигматулин: Новый закон должен улучшить бизнес-климат в стране

Спикер Мажилиса уверен, что банкротство - не лучший вариант для любого бизнесмена.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новый закон, касающийся вопросов совершенствования процедур реабилитации и банкротства, должен улучшить бизнес-климат в стране. Соответствующий законопроект рассматривается в I чтении на пленарном заседании депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе обсуждения депутатами поднят ряд вопросов.

В частности, речь шла о введении в законопроект новой статьи "Причинение имущественного ущерба кредиторам путем обмана или злоупотребления доверием" вместо статьи "Ложное банкротство". Статьи же УК, касающиеся преднамеренного банкротства и доведения до неплатежеспособности, предлагается сохранить исключительно для финансовых организаций. В результате предложенных новелл, по опасению депутатов, недобросовестный чиновник может каждого из участников или акционеров юридического лица привлечь к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами.

По мнению Нурлана Нигматулина, данная поправка ставит под угрозу основы ведения бизнеса в нашей стране. Согласно действующему закону, участники ТОО или АО несут ответственность перед кредиторами только в пределах своего вклада в уставный фонд. И именно такая правовая конструкция, по словам спикера Мажилиса, позволяет предпринимателям инвестировать свободные деньги в развитие бизнеса.

- В случае принятия предлагаемой вами нормы, люди будут просто бояться заниматься бизнесом, поскольку изначально будут знать, что рискуют потерять все свое имущество, а не только то, что они, как участники, вложили в уставной капитал, - сказал Нигматулин, обращаясь к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову.

Заслушав мнение представителей министерства нацэкономики и НПП "Атамекен", председатель Мажилиса предложил оставить действующую редакцию, когда материальная ответственность учредителя по долгам своего предприятия наступает только в случае, если суд установит сознательное приведение предприятия к банкротству, и нарушение прав кредиторов, и доработать данную норму до второго чтения.

Вопрос возник и относительно порядка назначения временного администратора при производстве по делу реабилитации и банкротства. В нашей стране это относится к функции суда, тогда как в большинстве стран эта процедура относится к полномочиям собрания кредиторов или самого должника.

- Кредиторы прямо заинтересованы в определении лучшей кандидатуры, которая будет способна найти наиболее оптимальный путь решения всех их вопросов. Поэтому, наверное, будет правильным передать функцию назначения такого администратора уполномоченному государственному органу по представлению собрания кредиторов, - высказал мнение председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Итогом обсуждения стало решение до второго чтения проработать поправки, предусматривающие передачу полномочий по выбору администратора по реабилитации или банкротству самим кредиторам с последующим утверждением Министерством.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании уделено нормам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.

Подчеркнув, что банкротство - не лучший вариант для любого бизнесмена, вместе с тем Нигматулин отметил, что это один из важных компонентов оздоровления экономики, поскольку дает возможности перераспределить ресурсы в пользу действующих более эффективных компаний. И это мировая практика.

В целом законопроект направлен на упрощение условий для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Предусматривается изменение оснований для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Сокращаются сроки проведения процедуры банкротства путем, в частности, передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов. Предлагается упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

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