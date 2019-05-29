Районный аким в Алматы передвигается по городу на самокате

Казахстанский мегаполис меняет культуру в области экологического транспорта.

Очевидцы сфотографировали акима Алмалинского района Алматы Беккали Торгаева, передвигающегося по городу на самокате, передает Zakon.kz.

Снимок выложил на своей странице член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков, по его словам, автором фото является Айгуль Турысбекова.

- В целом, приятно, что город меняет культуру в области экологического транспорта. Горожане постепенно переходят на пешеходство и отказываются от транспорта. Хотелось бы, чтобы все больше чиновников и горожан должны переходить на самокаты , велосипеды или ОТ. Ибо это не только экология, но и экономия.

Давно хочу пересесть на самокат, но бывают ли большегрузные? - подписал снимки Бекнур Кисиков.

В комментариях алматинцы похвалили районного акима за внимание к самокату как к виду транспорта.

- Знаю Беккали Торгаева лично приходилось работать с ним, молодец! Если аким будет кататься на велосипеде или самокате то подчиненные начнут подрожать шефу и глядишь привыкнут пользоваться экологически чистым видом транспорта, - написал пользователь Улан Инкарбеков.

Специалист по городскому дорожному движению, менеджер проекта ПРООН "Устойчивый транспорт Алматы" Елена Ерзакович предположила, что таким образом Беккали Торгаев проверял качество ремонта дорог.

- Самокату хороший, кстати, асфальт нужен и безбарьерная среда. Хороший индикатор, кстати, качества работ подрядчиков, - написала Елена Ерзакович.

Ее поддержал блогер Алексей Алексеев.

- Кто-то недавно писал, что встретил Байбека на самокате. Во сне)). А тут Бекнур Кисиков реально засек тренд - аким Алмалинского района Беккали Торгаев освоил этот вид транспорта. Ну а что, я бы тоже так делал. Они же объезжают район периодически. На самокате это гораздо удобнее, чем на машине. Надеюсь, это может стать трендом. Так поближе к народу будут, заодно найдут все ямы и некачественные пандусы, - отметил в своем посте Алексеев.

Альберт Ахметов

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