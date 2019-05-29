Курс доллара продолжает расти
В обменниках доллар покупают/продают по 381,80-383,40 тенге.
Фото : polireca.net29 мая 2019, 11:29
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 381,56 тенге за доллар (+1,26 тенге), объем торгов – 36,3 млн долларов (+9 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,0950 тенге за юань (+0,1510 тенге), объем торгов – 240 тыс. юаней (-265 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 381,80-383,40 тенге, евро - 426,3-428,3 тенге, рос.рубля - 5,89-5,94 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов KASE.
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