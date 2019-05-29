Улучшается ли жизнь жителей Алматы

В мировой практике решения, принятые на основе больших данных, помогают городским властям улучшить качество и повысить уровень жизни жителей.

В Алматы ведет работу ситуационный центр, который стал источником данных для big data, куда попадает информация из информсистем, датчиков, видеокамер т.д. На основе этих данных решаются вопросы по улучшению качества жизни жителей мегаполиса, передает Zakon.kz.

В мировой практике решения, принятые на основе больших данных, помогают городским властям улучшить качество и повысить уровень жизни жителей. Появляются объективные инструменты для контроля качества образования, здравоохранения, транспорта и т. д.

Во всех сферах жизнедеятельности городов основные процессы замеряются и настраиваются под потребности жителей.

Ситуационный центр установлен на рабочих компьютерах руководителей акимата города, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Распределение автотрафика и повышение безопасности на дорогах

Интеграция ситуационного центра с камерами автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" позволяет видеть поток транспорта на улицах города, в том числе въезжающего и выезжающего из города. По официальной статистке в городе зарегистрировано более 500 тыс. автомобилей, при этом ежедневно из пригорода в Алматы въезжают в среднем еще порядка 200 тыс. автомобилей. Эта информация позволяет определить реальную нагрузку на транспортную инфраструктуру города и планировать ее развитие. Так, мастер-план Алматы до 2050 года разрабатывается на основе реальных данных и моделирования тенденций развития города. Определены зоны перспективной застройки.

Кроме того, с помощью данных ситуационного центра выявлены 72 наиболее аварийных участка, которые легли в основу разработки концепции нулевой терпимости к смертности на дорогах Vision Zero.

Увеличение регулярности автобусов и рост безналичных платежей

Ситуационный центр интегрирован с системами диспетчеризации общественного транспорта и безналичной оплаты "Онай". В режиме реального времени можно отследить регулярность выходов общественного транспорта в разбивке по каждому перевозчику и маршруту.

Размер субсидий автопарков напрямую зависит от оценки качества услуг, в том числе от регулярности – чем ниже регулярность, тем меньше субсидий он получает. Так, в прошлом году, перевозчиков оштрафовали более чем на 560 млн. тенге. За счет этого, регулярность выросла в среднем на 15-20% по сравнению с 2017 годом и составила более 90%.

В ситуационный центр также поступает информация о количестве совершенных транзакций по оплате проезда. Так, после введения в 2017 году дифференцированного тарифа, оплату наличными используют только 3% пассажиров, безналичный оборот вырос в 3 раза.

Анализ пешеходопотоков – основа для создания новых зон притяжения

В рамках работы ситуационного центра проводится анализ пешеходопотоков общественных пространств. Анализ этих данных используется при определении, планировании и строительстве локаций новых зон притяжения горожан. В будущем эти данные будут публиковаться в открытом доступе. Это важнейший источник информации для предпринимателей — зная портрет своего потенциального клиента в определенной локации, будет легче открыть новую точку или оптимизировать существующую.

Пилотный замер пешеходопотоков в Алматы, проведенный совместно с мобильными операторами, показал, что по улице Панфилова ежедневно прогуливаются более 109 тыс. человек, возле "Белки" - до 20 тыс.

В этом году такие замеры будут проводиться на постоянной основе.

Строительство новых школ, исходя из потребностей города

Интеграция ситуационного центра с информсистемами в сфере образования позволила провести анализ дефицита ученических мест по районам и спланировать строительство новых школ, исходя из существующей потребности. Так, наиболее перегружены школы в Алатауском и Ауэзовском районах.

В этой связи, до 2022 года в Алматы появятся 8 новых школ, 6 из которых в Алатауском районе, две - в Ауэзовском и Наурызбайском.

Карта ремонтных работ исключает повторное разрытие дорог

Впервые создана интерактивная карта строительных и ремонтных работ города. Карта позволила выявить 42 участка, на которых было запланировано одновременное проведение работ несколькими подрядчиками. Синхронизация работ позволила всем коммунальным службам действовать по согласованному графику для исключения разрытия одних и тех же участков дорог. Для горожан это также полезный инструмент - в режиме онлайн каждый житель может узнать, когда отремонтируют его двор, проведут газ или облагородят любимый сквер. Удобно, что все работы указаны в привязке со сроками и контактами подрядчиков. Если есть жалобы на качество работ или нарушение требований безопасности (нет спецзнаков, временных остановок, пандусов и др.), можно обратиться с жалобой в подрядную организацию по указанным контактам.

Контроль ответов на обращения горожан и создание Единого городского контакт-центра

В ситуационном центре интегрированы данные OpenAlmaty — общественной приемной акимата города. В системе отображены структура обращений, источники и статус исполнения. Имеется возможность видеть количество, качество и сроки ответов государственных органов на обращения горожан. Контроль этих показателей позволил снизить долю жалоб в общей структуре обращений с 12% до 4%.

В целом, с начала запуска проекта Open Almaty поступило более 135,4 тыс. обращений — более 60% обращений поступает по телефону. Поэтому эта работа будет усилена — в этом году на базе OpenAlmaty появится Единый городской контакт-центр. Все коммунальные, аварийные и сервисные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, будут объединены под номером 109.

Со следующего года в Алматы запустят пилотный проект "Бюджет участия". На каждый район будет выделено по 500 млн. тенге. А решать, на что тратить эти деньги, будут уже жители районов через городской портал OpenAlmaty.

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