Главы государств ЕАЭС могут заявить об успехе объединения

В столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Главы государств ЕАЭС могут заявить об успехе интеграционного объединения, сказал вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня будет рассмотрен ряд протоколов, соглашений, которые, на наш взгляд, будут положительно влиять на наше экономическое развитие в рамках интеграционного объединения. Хотелось бы отметить, что будет совместное заявление глав государств ЕАЭС мировому сообществу об успехе состоявшегося интеграционного объединения и перспективам дальнейшего развития, - сказал журналистам Мадиев.

По его словам, будет рассмотрен вопрос о прослеживаемости товаров, которой поможет контролировать движение ввозимой продукции на территории наших стран, что в свою очередь повлечет снижение теневого оборота и серой экономики.

- Мы наблюдаем такую динамику, что рамках ЕАЭС взаимный товарооборот увеличивается. На сегодня товарооборот составляет около 19 млрд долларов. Это положительная динамика. За прошлый год это было порядка плюс 7-10% в разных составляющих товарооборота. Такая динамика на сегодняшний день сохраняется, - добавил вице-министр.

Ранее отмечалось, что на заседании главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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