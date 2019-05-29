Поправки по совершенствованию процедур реабилитации и банкротства одобрил Мажилис

Новый закон должен улучшить бизнес-климат в стране - Нигматулин.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина палата одобрила ряд новых законопроектов, передает Zakon.kz.

Так, в первом чтении "добро" мажилисменов получили законодательные поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства.

Законопроект в целом направлен на упрощение условий для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Предусматривается изменение оснований для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Сокращаются сроки проведения процедуры банкротства путем, в частности, передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов. Предлагается упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, новый закон должен улучшить бизнес-климат в стране.

Вместе с тем депутаты подняли ряд вопросов, которые рабочей группе вместе с разработчиками предстоит доработать до второго чтения.

В частности, речь шла о введении в законопроект новой статьи "Причинение имущественного ущерба кредиторам путем обмана или злоупотребления доверием" вместо статьи "Ложное банкротство". Статьи же УК, касающиеся преднамеренного банкротства и доведения до неплатежеспособности, предлагается сохранить исключительно для финансовых организаций. В результате предложенных новелл, по опасению депутатов, недобросовестный чиновник может каждого из участников или акционеров юридического лица привлечь к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами.

По мнению Нурлана Нигматулина, данная поправка ставит под угрозу основы ведения бизнеса в нашей стране. Согласно действующему закону, участники ТОО или АО несут ответственность перед кредиторами только в пределах своего вклада в уставный фонд. И именно такая правовая конструкция, по словам спикера, позволяет предпринимателям инвестировать свободные деньги в развитие бизнеса.

- В случае принятия предлагаемой вами нормы люди будут просто бояться заниматься бизнесом, поскольку изначально будут знать, что рискуют потерять все свое имущество, а не только то, что они, как участники, вложили в уставной капитал, - сказал Н.Нигматулин, обращаясь к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову.

Заслушав мнение представителей министерства нацэкономики и НПП "Атамекен", председатель Мажилиса предложил оставить действующую редакцию, когда материальная ответственность учредителя по долгам своего предприятия наступает только в случае, если суд установит сознательное приведение предприятия к банкротству, и нарушение прав кредиторов, и доработать данную норму до второго чтения.

Вопрос возник и относительно порядка назначения временного администратора при производстве по делу реабилитации и банкротства. В Казахстане это относится к функции суда, тогда как в большинстве стран эта процедура относится к полномочиям собрания кредиторов или самого должника.

- Кредиторы прямо заинтересованы в определении лучшей кандидатуры, которая будет способна найти наиболее оптимальный путь решения всех их вопросов. Поэтому, наверное, будет правильным передать функцию назначения такого администратора уполномоченному государственному органу по представлению собрания кредиторов, - полагает Нурлан Нигматулин.

Итогом обсуждения стало решение до второго чтения проработать поправки, предусматривающие передачу полномочий по выбору администратора по реабилитации или банкротству самим кредиторам с последующим утверждением Министерством финансов.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании уделено нормам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.

Подчеркнув, что банкротство - не лучший вариант для любого бизнесмена, вместе с тем Нигматулин отметил, что это один из важных компонентов оздоровления экономики, поскольку дает возможности перераспределить ресурсы в пользу действующих более эффективных компаний. И это мировая практика.

Депутаты Мажилиса подняли также вопрос, почему законопроектом не предусматривается введение института саморегулирования в профессиональной деятельности администраторов и управляющих.

При этом Нурлан Нигматулин напомнил, что передача госфункций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям поставлена в Плане нации "100 шагов", инициированном Елбасы. Необходимая законодательная база для этого есть.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили во II чтении законодательные поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

В законопроекте учтены замечания и предложения депутатов, высказанные в ходе обсуждения проекта закона в первом чтении, касающиеся, в частности, ответственности банков за невыполнение требований Национального банка об устранении выявленных нарушений валютного законодательства, переноса сроков государственной перерегистрации в органах юстиции и учетной регистрации в уполномоченном органе субъектов микрокредитования с 1 января 2021 года на 1 июля 2020 года, в целях скорейшего устранения системных проблем на рынке кредитования и защиты интересов заемщиков.

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