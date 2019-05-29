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Играл в футбол и пропал: в Алматы второй день ищут мальчика

Пока поиски результатов не принесли.

Фото : ЕТВ29 мая 2019, 14:01

В Алматы уже второй день полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ориентировки на розыск пропавшего без вести ребенка, последний раз Дамира Оспанова, 2007 года рождения, видели 28 мая 2019 года около трех часов дня. Он играл в футбол во дворе школы-гимназии №5, расположенной в 9-м микрорайоне Алматы, на пересечении улиц Саина и Джандосова. Также в ориентировке сообщаются особые приметы ребенка.

Как сообщила координатор алматинской группы "LIDER.KZ" по поиску пропавших людей Дильмира Блац, поиски ведутся со вчерашнего дня, но пока результатов нет.

- Мальчик пока не нашелся. Сейчас нужны люди на поиски. В полицию о пропаже мальчика было заявлено сразу, и мы сейчас работаем совместно с ювенальной полицией, сотрудниками Департамента полиции Алматы и Управления полиции Ауэзовского района. От нашей группы выехало на поиски около 15 человек, ведь многие наши сотрудники сейчас на работе, – сообщила Дильмира Блац.


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