Лукашенко о Назарбаеве: Мы из него еще много сможем "выжать"

Нурсултану Назарбаеву предложили заняться ревизией деятельности ЕАЭС.

Прислушаться к опыту первого президента Казахстана, почетного председателя союза Нурсултана Назарбаева предложил на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент Zakon.kz.

- Значительную помощь нам может оказать новый почетный председатель нашего союза. И вопрос не только в личности – тут многие начинают рассуждать о личности. Хотя эта личность – дай Бог каждому. У него за плечами огромная армия торговых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. И нам нельзя это потерять, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что на заседании в узком составе он предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся ревизией всего начатого внутри союза.

- Начиная от кадрового состава нашей комиссии, и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь, не надо думать, что это какой-то подарок. Человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем "выжать" положительного для нашего союза, - отметил Лукашенко.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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