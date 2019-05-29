Мое время подходит к концу – от имени алматинской Белки выложили пост

Арт-объект "Белка" - часть инициативы "Алматы – Теплый город" (входит в проект ART ENERGY Almaty).

На днях на официальной странице ART ENERGY Almaty в Facebook появился интригующий пост от имени Белки, который начинается с комментария, что "она лично хотела высказать пару своих мыслей и даже попрощаться", передает Zakon.kz.

- Здравствуйте, любимые соседи! Вот уже почти год мы с вами живем бок о бок, но так ни разу не пообщались. Что ж, сейчас самый подходящий момент, так как мое время подходит к концу… Но не буду забегать вперед, - "пишет" Белка.

- Сначала я хочу рассказать немножко о себе и своем появление в вашем замечательном городе. Начало моей истории положил Алекс Ринслер в 2018 году. Перед моим созданием он сказал важные слова: "Я хочу создать гигантскую белку, как символ текущей жизни в Алматы. Уже много лет белки выполняют роль городских соседей. Как и мы, они адаптировались к жизни в городе, и также как и мы они нуждаются в ресурсах, чтобы выживать", - гласит пост.

Арт-объект "Белка" - часть инициативы "Алматы – Теплый город" (входит в проект ART ENERGY Almaty), реализуемой креативным агентством FUNK при поддержке акимата Алматы. Всего на создание "Белки" потрачено 23 млн тенге, из которых 15 млн – средства городского бюджета. У скульптуры несколько уровней защиты от возгорания: обработана специальным средством, в ней установлены капсулы с охлаждающим газом, вокруг – видеокамеры. Планировалось, что Белка простоит на Атакенте не менее 9 месяцев по примеру "срока годности" всех произведений автора Алекса Ринслера, который создавал своих животных в Шанхае, Манчестере, Лондоне и Блумфонтейне. Но гигантская Белка до сих пор на месте.

Всего в прошлом году в рамках инициативы на алматинских улицах появились 16 уникальных арт-объектов, частично профинансированных из городского бюджета. В их число вошли скульптуры, инсталляции, арт-лавки, уличный кинотеатр, мобильная библиотека.

Альберт Ахметов

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