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50 человек эвакуировали из 12-этажного здания в Алматы

Среди них было 30 детей.

Фото : pixabay.com29 мая 2019, 16:30

Задымление на первом этаже 12-этажного жилого дома в Алматы вынудило эвакуировать из здания 50 человек, передает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, ЧП произошло по проспекту Гагарина 287/2 в жилом комплексе "Гагарин Парк".

- В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что сильное задымление идет с подвального помещения. Однако металлическая дверь в подвальное помещение была заперта. Для успешной ликвидации возгорания дверь была вскрыта. Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в подвальном помещении. Эвакуировано 50 человек, из них 30 детей, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предварительной причиной стало нарушение проведения сварочных работ.


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