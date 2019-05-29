50 человек эвакуировали из 12-этажного здания в Алматы

Среди них было 30 детей.

Задымление на первом этаже 12-этажного жилого дома в Алматы вынудило эвакуировать из здания 50 человек, передает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, ЧП произошло по проспекту Гагарина 287/2 в жилом комплексе "Гагарин Парк".





- В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что сильное задымление идет с подвального помещения. Однако металлическая дверь в подвальное помещение была заперта. Для успешной ликвидации возгорания дверь была вскрыта. Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в подвальном помещении. Эвакуировано 50 человек, из них 30 детей, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предварительной причиной стало нарушение проведения сварочных работ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!