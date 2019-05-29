На 10,5 млн тенге оштрафовали экс-руководителя ДЧС Алматинской области за коррупцию

Судом он признан виновным в получении взятки.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области окончено досудебное расследование в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Д. Байсариева и начальника отдела кадровой работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по ЧС Б. Омарова, передает Zakon.kz.

- Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области Байсариев Д. признан виновным в получении взятки и осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки в размере 10,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Он также лишен звания полковника гражданской защиты, - сообщила пресс-служба АДГСПК РК.

Соучастник преступления – Б. Омаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден к штрафу в размере 10-ти кратной суммы взятки - в размере 3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Он также лишен звания подполковника гражданской защиты.



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