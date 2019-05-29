Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На 10,5 млн тенге оштрафовали экс-руководителя ДЧС Алматинской области за коррупцию

Судом он признан виновным в получении взятки.

Фото : zakon.kz29 мая 2019, 16:33

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области окончено досудебное расследование в отношении начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Д. Байсариева и начальника отдела кадровой работы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по ЧС Б. Омарова, передает Zakon.kz.

- Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области Байсариев Д. признан виновным в получении взятки и осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки в размере 10,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Он также лишен звания полковника гражданской защиты, - сообщила пресс-служба АДГСПК РК.

Соучастник преступления – Б. Омаров признан виновным в посредничестве во взяточничестве и осужден к штрафу в размере 10-ти кратной суммы взятки - в размере 3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Он также лишен звания подполковника гражданской защиты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты