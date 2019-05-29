Склоняется ли название столицы Казахстана

Название столицы как при употреблении с родовым словом "город", так и без него подлежит склонению.

Акимат Нур-Султана дал разъяснения по поводу того, склоняется ли название столицы и как это правильно делать, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

- Согласно нормам русского языка иноязычные географические названия, оканчивающиеся на согласную, употребляемые без родового слова "город", подлежат склонению. Например: население Нур-Султана, подъехал к Нур-Султану, горжусь Нур-Султаном, живу в Нур-Султане. При этом, если указанные названия употреблены в функции приложения с нарицательным словом "город", то обычно они не склоняются: в городе Луисвилл, близ города Мобеж, за городом Санта-Крус. Однако данное правило не распространяется на давно заимствованные и освоенные русским языком иноязычные названия, к которым относится и "Нур-Султан": в городе Нур-Султане, за городом Нур-Султаном (по аналогии с: в городе Нью-Йорке, возле города Буэнос-Айреса, к городу Лос-Анджелесу и т.п.), - пояснили в акимате.

Исходя из этого, в пункте 3-1 статьи 2 Конституции РК была применена изменяемая форма названия столицы: "В пределах города Нур-Султана.....". То есть, название столицы как при употреблении с родовым словом "город", так и без него подлежит склонению: в Нур-Султане, возле города Нур-Султана.

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