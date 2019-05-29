Работа Совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов.

В Нур-Султане на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета создан Совет по промышленной политике ЕАЭС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК .





Как отмечается, создание и работа Совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности.

В том числе по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукций государств-членов на рынки третьих стран; устранения барьеров в сфере промышленности; привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; выработки подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики.

Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза; эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности; противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности и другим актуальным вопросам повестки дня.

Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства союза и Экономического пояса Шелкового пути, рассматривать вопросы промышленного сотрудничества в сфере науки и техники; координировать деятельность по созданию совместных промышленных предприятий и кооперационных объединений; рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.

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