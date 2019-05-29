Как изменится специальная экономическая зона Алматы

Особое внимание будет отведено созданию на территории СЭЗ "ПИТ" медицинского и образовательного кластеров, а также развитию социально – бытовой инфраструктуры.

Специальную экономическую зону "Парк инновационных технологий" намерены реформировать в Алматы. В целях эффективного управления бизнес-площадка передана под управление городского акимата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НК СПК "АЛМАТЫ".

- Особое внимание будет отведено созданию на территории СЭЗ "ПИТ" медицинского и образовательного кластеров, а также развитию социально – бытовой инфраструктуры. Помимо этого, на базе управляющей компании планируется сформировать новый технологический парк, задачами которого станут развитие кластера киноиндустрии, акселерация стартап-проектов (в том числе инкубирование) и создание краудфайдинговой площадки, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, уже сегодня начаты работы по разработке мастер плана дальнейшего развития СЭЗ "ПИТ", который включит в себя комплексный план по оздоровлению проблемных объектов, дорожную карту по развитию СЭЗ, анализ эффективности действующих преференций, продление срока действия СЭЗ и расширение приоритетных видов деятельности.

В апреле текущего года функции управления СЭЗ "ПИТ" переданы в ведение Акимата города Алматы. В рамках данных мероприятий уже определена управляющая компания – ТОО "Технопарк "Алатау". В настоящее время ведутся работы по передаче объектов инфраструктуры в коммунальную собственность города.

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