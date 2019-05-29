Казахстанец выступит в андеркарте титульного боя узбекского боксера

Билетов на вечер бокса с участием казахстанца осталось не так много

Очередной вечер профессионального бокса “Дерись и побеждай! Event 44” состоится 9 июня в Москве. На нем выступит казахстанец Константин Брусенский. Подробности предстоящего мероприятия раскрыл представитель промоутерской компании Геворг Татевосян, передает Zakon.kz.

- Мы проводим уже 44-й вечер под девизом “Дерись и побеждай!”. Конечно, ожидаем, что он будет таким же ярким и интересным, как и предыдущие наши мероприятия. В главном бою выступит непобежденный узбекский боксер Шохжахон Эргашев, который владеет титулом WBA International. Он всегда показывает очень зрелищные бои. За всю карьеру только два поединка Шохжахон довел до конца, остальные завершил досрочно. Интриги добавляет то, что его соперник до сих пор неизвестен. Сейчас команда рассматривает несколько вариантов, - рассказал Геворг Татевосян.

Вечер пройдет в УСК “Крылья Советов”, который вмещает существенно больше зрителей, чем зал отеля “Корстон”, где обычно организуют шоу данные промоутеры. И этот спорткомплекс специализирован непосредственно под бокс.

На этом же вечере бокса свой второй поединок в профессионалах проведет казахстанский боксер Константин Брусенский. В первом поединке 23 декабря 2018 года он ярко нокаутировал россиянина Дагира Качакаева.

Трансляция шоу в прямом эфире будет вестись на российском ТВ.

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