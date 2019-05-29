Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана. Текстовая трансляция

Теледебаты прошли в три раунда.

В Нур-Султане состоялись теледебаты кандидатов в президенты Казахстана. Zakon.kz предлагает читателю ознакомиться с основными моментами из выступлений кандидатов и их представителей в текстовой трансляции.

Кандидатов в президенты Казахстана семь: представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева не участвуют в дискуссии. Их представляют первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев, соответственно.

Теледебаты прошли в три раунда.

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков:

- Причина проблем в мире - это олигархия, транснациональные корпорации и вульгарное стремление к наживе. Это ведет к эксплуатации и ущемлению прав трудящихся. Мы не принимаем западное потребительство, культ денег и терпимое поведение к аморальности. Не допустимым, чтобы работающие граждане жили плохо. Для их поддержки надо увеличить производство отечественных товаров и поддержать на них спрос. Мы, коммунисты, ценим труд. Только кооперация и объединение дадут нужный результат. Важно расширять содействие производителям продовольствия, одежду и предметам домашнего обихода. Люди, которые обкрадывают наш народ, нашу экономику, должны быть преданы справедливому суду. Надо вернуть народу все, что украли беглые олигархи и их приспешники. Эти средства должны служить народному хозяйству. Наши приоритеты: сохранение духовных ценностей, формирование действенных механизмов реализации интересов личности, поддержка семьи, последовательное повышение качества жизни человека. Все экономические и культурные богатства создаются трудом человека. Народная власть должна опираться на человека труда. Голосуйте за КНПК!

Заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев:

- Наша страна на историческом этапе. Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева предложил наш Елбасы. Токаев с первых дней независимости работает рядом с Елбасы, он мудрый деятель, большая личность. Достойно проработал заместителем генерального председателя ООН. Он - настоящий патриот! Он только будет укреплять независимость нашей страны и он самый достойный кандидат. Его поддержал Елбасы – Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Голосуйте за Касым-Жомарта Кемеловича! Уважаемые казахстанцы, призываем всех 9 июня прийти в избирательные участки и проголосовать за преемственность курса Елбасы - за нашего кандидата. Тем самым призываем проголосовать за будущее Казахстана!

Кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары"Садыбек Тугел:

- Я не член ни одной партии. Я - выходец из простого народа. На деле собираюсь демократизировать свою страну. В этих дебатах все участники должны были говорить на государственном языке. Я призываю всех быть преданными своей стране.

Кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов:

- Я вышел из аула. Я не митинговал все эти 20 лет, не сидел в Ютубе, а работал среди рабочих. Мне очень близки проблемы простых рабочих. Поэтому мне доверяют мои коллективы, где я руководил. Я был депутатом, но не засиделся в теплом месте, а ушел работать на родину. Я живу в ауле.

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев:

- Если мы хотим улучшить жизнь, то нужно вырвать с корнем коррупцию и несправедливость. Нужно вернуть честность в экономику и справедливость в отношениях общества и власти, начиная со свободы слова. Чтобы жить как в Европе, надо принять ценности европейских революций: свобода, равенство, братство. Это трудный путь, полон преград и испытаний, но держаться правды и добиваться правды - это наш выбор. Ак Жол!

19.10 Третий раунд. Обращение к избирателям.

Амангельды Таспихов:

- 12 министров сменилось в образовании. Нынешние университеты не университеты, а магазины по продаже дипломов. Тотальная безработица при огромном количестве дипломов у населения. Два-три диплома у человека – это нелогично. Нужны технические специалисты. Вузы нужно закрыть или перевести на профессионально-технические, необходимые для страны специальности.

Садыбек Тугел:

- Образование должно быть бесплатным, качественным, ЕНТ требует срочных изменении. Потом нужен особый подход к казахскому языку, нужен новый закон о казахском языке, чтобы вся страна везде говорила на казахском языке. Огромное зло – наше телевидение, там легкомысленные бесконечные ток-шоу, театры с дешевым контентом, например такие шоу как "Қалаулым", "Өз ойым" – надо закрыть, вместо них пора вводить программы, которые прививают у молодежи нравственность, патриотизм

Жамбыл Ахметбеков:

- Образование мы рассматриваем как наше будущее. Советская система образования была передовой во всем мире. Специалисты, которые были подготовлены в советской школе, считались на вес золота. В то время школа готовила человека труда и интеллигенции. На данный момент это превратилось в статью доходов. Для многих людей это стало недоступным. Поэтому мы предлагаем вернуть бесплатное образование для всех слоев населения. Мы хотим добиться уважения и почета к учителю, а коммунисты будут поддерживать.

Амиржан Косанов:

- В первую очередь я хотел бы преклонить головы перед учителями которые несмотря на маленькую зарплату обучают наших детей.

Кандидат видит несколько путей в развитии образования. Первое. Нужно вернуть культ учителя.

- Раньше учитель был самым уважаемым в ауле, сейчас - посыльный в руках местных властей. Второе - нужны структурные преобразования. Третье - хватит издеваться над образованием. Что ни министр, то новые реформы, новые учебники. Я считаю, что нужен мораторий на реформы в школьном образовании.

Первым ответил представитель кандидата Касым-Жомарта Токаева Маулен Ашимбаев:

- До 2022 нужно решить вопрос по аварийным школам, проблему трехсменного образования. Большое внимание колледжам - реформирование их деятельности, чтобы готовили специалистов, востребованных в нашей экономике.

Далее был задан единый вопрос всем участникам дебатов: Каким вы видите развитие системы образования в Казахстане?

18.55 Выступает Маулен Ашимбаев:

- Социальная политика является одним из главных приоритетов нашего кандидата. Здесь четко обозначается, что все социально-уязвимые слои населения будут получать эффективную, достаточную помощь со стороны государства. По определенным слоям эта помощь будет расширяться. Все люди, которые имеют возможность, они должны работать. Больше внимание уделяется сфере здравоохранения: повышение статуса врачей, повышение доступности лекарств.

18.53 Выступает кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков:

- Мы за новое лицо современного Казахстана, за равные условия. Растет число сверхбогатых, а мы говорим о малоимущих. Проблема неравенства в Казахстане - уже не вопрос доходов отдельной категории граждан... ...Многие пытаются сохранить лицо и уровень жизни через займы, но это проигрышный путь... ...Мы за условия для органичного развития главных ценностей человека... ...Интернет-зависимость - главная угроза, признана болезнью. На западе ученые уже бьют тревогу...

18.50 Амиржан Косанов:

- Первый пункт социальной модернизации – это решение острейших социальных проблем. Тезис один – не должны многодетные матери обивать пороги акиматов за свою 21 тысячу тенге. Средств хватит, если мы не будем воровать деньги бюджета и возвратим все незаконно добытые средства, которые находятся на зарубежных счетах. Социальная модернизация невозможна без демократизации общества. Ни один человек не должен подвергаться гонениям, наказаниям за инакомыслие, за свободу мысли. Свободный человек, который может критично относиться к власти, может построить свободное общество в нашей стране.

18.48 Кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков:

- По стране официальная средняя зарплата составляет 168,5 тысяч тенге. Но самом деле о такой зарплате многие просто мечтают. Нынешние зарплаты надо поднимать в 2-3 раза. Откуда брать деньги – деньги есть в госкомпаниях и прочих государственных структурах, по-сути бесполезных для страны. Имиджевые проекты все нужно исключить. Народ не может получить положенные даже по закону компенсации. В стране должна быть бесплатная медицина, страхование должно быть за счет работодателей. Я буду это требовать.

18.46 Второй раунд. Тема: "Социальная модернизация Казахстана"

18.46 Завершение первого раунда

18.39 Азат Перуашев обратился к Амиржану Косанову:

- Для участия в выборах нужно было собрать 120 тысяч подписей, собрать трудно. Как собрали?

- "Ұлт тағдыры" помогла. Спасибо им. За мной стоят оппозиционные, демократические силы, даже есть среди них незарегистрированные. Народ сам ищет альтернативу в виде меня, критика действующей власти. Мы могли бы собрать еще больше голосов, дай нам еще несколько дней. Обо мне уже ходят много слухов. Я 22 года назад пришел в оппозицию и до сих пор не изменил своим принципам.

18.37 Амиржан Косанов задал вопрос Жамбылу Ахметбекову:

- Мы говорим об экономике. Известно, что сталинская экономика зиждилась на гулагах, в своей программе я говорил о декоммунизации и десоветизации. Считаете ли вы нормальным, что в 21 веке существует коммунистическая партия, которая еще не покаялась за все преступления сталинского режима?

Ахметбеков: Коммунизм по социальному равенству и справедливости актуален и сегодня и продолжает существовать. Вы можете говорить о перегибах, о тех недостатках, которые были в первые годы становления советской власти, мы помним и разделяем идеологию коммунистическую от коммунистической практики. Мы предлагает вернуть ценности труда, чтобы была в нашем обществе социальная справедливость. Но номенклатура Советского союза ушла в мусор истории. Если прийти к коммунистической идеи, пока в мире есть потребность в социалистической справедливости, коммунистическая идея будет существовать.

18.35 Садыбек Тугел задает вопрос Амангельды Таспихову:

- Как вы намерены решить проблему сверхурочных работ?

Амангельды Таспихов

Таспихов: Госслужащие тоже работники. Многие высокопоставленные начальники заставляют их перерабатывать, нарушая их права. Мы уже решили некоторые вопросы оплаты за переработку на госслужбе, но вся проблема еще не решена полностью.

18.32 Маулен Ашимбаев спрашивает кандидата Жамбыла Ахметбекова:

- Как вы видите точки роста развития Казахстана? Что ваша партия считает более важным в этом плане?

Ахметбеков: Первое – борьба с бедностью. Мы хотим сократить разницу между богатыми и бедными, но это не означает, что мы против богатых. Богатые пусть обогащаются, но законным путем. Необходим курс на повышение доходов всех слоев населения. Кроме этого, мы будем добиваться программы по борьбе с бедностью в интеграции с программой по стимулированию спроса на товары первой необходимости местного производства, продукцией АПК. Это даст мультипликативный эффект сектора экономики и села. Второе – экономическое взаимодействие с соседями в рамках ЕАЭС.

18.30 Первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев адресует вопрос представителю кандидата от партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова Али Бектаеву:

- Как предлагаете развивать аграрную науку?

Бектаев отвечает: Трендов и инноваций в аграрном секторе много. Но есть особенности в Казахстане. Нам нужно придумывать свои технологии. Необходимо создавать высшие аграрные университеты, создавать условия ученым, стимулировать, гранты выдавать - очень важно.

18.22 Глава партии "Ак Жол" Перуашев адресовал свой вопрос Ашимбаеву:

- Малый и средний бизнес должен стать драйвером нацэкономики. Более 3,2 млн человек работает там, что превышает 30% активного населения в Казахстане. Однако вклад МСБ в экономику далек от запланированного.

Ашимбаев: Поддержка МСБ является одним из приоритетов в программе нашего кандидата. Предполагается, что будут решены несколько вопросов, которые сегодня беспокоят МСБ. Один из главных вопросов – это кредитование бизнеса. Этот вопрос все предприниматели поднимают. Он предусмотрен в программе: комплекс мер обеспечения доступности кредитования МСБ, кроме того будет усилена поддержка со стороны государства, будут субсидироваться транспортные затраты. Предполагается помощь по другим направлениям – обучение предпринимателей на базе региональных вузов будет создавать сеть бизнес школ повышения компетенции. Кроме того, Токаев вносит предложение, если во время проверки будет доказана вина бизнесмена, то санкции будут соразмерны уровню нарушения. Поддержка бизнеса является ключевым пунктом программы нашего кандидата.

18.20 Садыбек Тугел обращается к Амиржану Косанову:

- Какие конкретные меры по развитию аулов вы предлагаете?

Амиржан Косанов

Косанов: Аул нельзя рассматривать отдельно от экономики. Казахи в основном живут в аулах. Я против нынешней политики по отношению к аулам. Предлагаю на 3 года освободить всех сельских предпринимателей от любых видов налогов. Мы, например, продукции сельского хозяйства продаем в сыром виде, как нашу нефть, это нужно решать. Мои избиратели, я считаю, живут в основном в аулах

18.16 Амангельды Таспихов задает вопрос Маулену Ашимбаеву

- Как собираетесь решать проблемы сел и аулов?

Маулен Ашимбаев

Ашимбаев: Поднимать инфраструктуру, качество питьевой воды, наш кандидат обещает обеспечить питьевой водой и ремонт всех дорог в селах. По качеству школ тоже есть конкретные направления. Доступность медицины в аулах. Сельчанам диагности, скрининг предлагает наш кандидат, это его преимущество

Второй тур первого раунда. Вопросы - ответы

18.14 Седьмой кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов

Выступает за улучшение трудовых отношений. Планирует стимулировать работодателей, создающих рабочие места на селе. Считает, что государство должно внедрить систему стимулирования добровольного внутреннего переселения. Недавно принятый закон о рекламе поднял предпринимателей на уши. Каждый закон без привлечения условий для предпринимателей ограничивает инициативы граждан. Такие решения вызывают у людей недоумение и недоверие к власти. Я буду принимать всегда обоснованные решения.

18.12 Представитель Дании Еспаевой Азат Перуашев.

Пониженные ставки НДС для приоритетных отраслей экономики. Сегодня торговать чужими товарами выгоднее, чем своими.

В своей программе Дания Еспаева отмечает важность возврата казахстанских денег из международных банков и офшоров, внутри Казахстана хочет понизить ставки по кредитам. Встает на защиту журналистов, собирается усилить значимость государственного языка и улучшить работу и условия судебной системы.

18.09 Выступает Садыбек Тугел

Коррупция вредит экономике. Из-за коррупции богатства страны ушли в руки олигархов. Моя политика - вернуть и распределить каждому казахстанцу, использовать как Норвегия, арабские страны. Молодежь бездомная, бесконечная ипотека, полное искоренение безработицы через развитие легкой промышленности

18.07 Третий выступающий - кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков

Он в своем выступлении обратил внимание на грабительские проценты по кредитам. На необходимость придания суду беглых олигархов. Необходимо ужесточить законодательство в данной сфере. Сегодня капитал - ложная ценность. Человек - на втором плане.

18.06 Вторым выступает представитель кандидата от партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова Али Бектаев.

Кандидат выступает за развитие сел и аграрной сферы. Рахимбеков уделяет особое внимание традиционным ценностям. А также обещает улучшить условия для молодежи.

18.04 Первым выступает представитель кандидата от партии Nur Otan Маулен Ашимбаев.

Программа кандидата Касым-Жомарта Токаева направлена на повышение экономического роста в стране, повышение уровня благосостояния казахстанцев. Стимулирование производства отечественного производства. Поддержка сельского бизнеса. Развитие финансовго сектора. Развитие инфраструктуры.

Первый раунд. Первый тур. Кандидаты их их представители представят свои предвыборные программы.

18.02 Началась жеребьевка кандидатов на выступление.

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