В Раду внесена инициатива об импичменте президента
Проект внесен действующим украинским президентом.
Фото : pravda.rv.ua29 мая 2019, 18:49
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства. Об этом в среду заявил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает ТАСС.
- Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте, - сообщил он.
Стефанчук пояснил, что аналога инициативы Зеленского в Раде нет.
- Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда, - сообщил он о деталях законопроекта.
Вместе с этим документом, по словам Стефанчука, администрация президента направила в парламент обращение Зеленского о том, чтобы "Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность" авторства бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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