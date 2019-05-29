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В Раду внесена инициатива об импичменте президента

Проект внесен действующим украинским президентом.

Фото : pravda.rv.ua29 мая 2019, 18:49

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте главы государства. Об этом в среду заявил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

- Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте, - сообщил он.

Стефанчук пояснил, что аналога инициативы Зеленского в Раде нет.

- Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда, - сообщил он о деталях законопроекта.

Вместе с этим документом, по словам Стефанчука, администрация президента направила в парламент обращение Зеленского о том, чтобы "Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность" авторства бывшего президента Украины Петра Порошенко.


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