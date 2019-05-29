Аскар Мамин избран председателем совета Евразийского банка развития

Премьер-министр Казахстана отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирование совместных проектов.

Совет Евразийского банка развития избрал премьер-министра РК Аскара Мамина Председателем Совета. Под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина состоялось заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В работе заседания приняли участие члены Совета ЕАБР: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ А. Силуанов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов А. Смаилов, вице-премьер Республики Армения М. Григорян, министр финансов Республики Беларусь М. Ермолович, министр финансов Кыргызской Республики Б. Жеенбаева, министр финансов Республики Таджикистан Ф. Каххорзода.

В ходе заседания подведены итоги работы Банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза.

На сегодня портфель Банка составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму $1,4 млрд, в т.ч. модернизация производственных процессов ТОО "Богатырь Комир" на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска "Нур Жолы" на 32 млрд тенге в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на 22 млрд тенге в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

По результатам успешной работы Банка в марте т.г. международное агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Евразийского банка развития до уровня "BBB".

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирование совместных проектов.

- Общая задача – поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов, — подчеркнул премьер-министр.

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