США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Сейчас Россия способна производить тысячи боеголовок в год, начальник военной разведки Пентагона.

Россия не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Это предположение озвучил начальник военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший во время выступления в Институте Хадсона, сообщает РИА Новости.

Кроме того, уверен американский военачальник, Россия активно развивает свои ядерные силы и может в ближайшие 10 лет значительно увеличить свой арсенал стратегического оружия.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.

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