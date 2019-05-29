В Казахстане найдут промышленное применение для конопли

В столице прошел первый республиканский форум "Развитие целлюлозно-бумажной промышленности и упаковочной индустрии в Республике Казахстан".

В настоящее время Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведет работу по применению сырья из культивированной технической конопли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Канат Баитов рассказал об этом на первом республиканском форуме "Развитие целлюлозно-бумажной промышленности и упаковочной индустрии в Республике Казахстан", который прошел в столице.

- На самом деле, сейчас есть проблема с сырьем. В 2017 году промышленным опытом вывозили нашу техническую коноплю, в Японии уже получили целлюлозу, она очень качественная. Есть большая экономика, если дерево растет 20-25 лет, то техническая конопля – 100 дней. В Алматы, Шымкенте мы пробовали, делаем. Это на сегодняшний день большая стратегическая задачапообеспечению сырьем, - сообщил Канат Баитов на пресс-конференции в рамках форума.

По его данным, основную часть из общего объема производства бумаги и бумажной продукции занимают предприятия картонно-бумажной промышленности. Как известно, Казахстан не является "лесной" страной, и, по этой причине, картонно-бумажные предприятия используют в качестве сырья регенерируемую бумагу, картон и макулатуру.

Объемы производства бумаги и бумажной продукции значительно выросли в период с 2015 года по 2018 года, с 45,5 до 58,3 млрд. тенге. Так, к примеру, в 2018 году в нашей стране было произведено 27,4 тыс. тонны туалетной бумаги, 89,1 тыс. тонн коробок, ящиков, сумок из бумаги или картона, 21,8 тыс. тонн бумаги и гофрированного перфорированного картона.

За 4 месяца 2019 года объем производства составил 20,9 млрд. тенге (106,6%) или 10,3 тыс. тонны туалетной бумаги, 27,5 тыс. тонны коробок, ящиков, сумок из бумаги или картона, 13,3 тыс. тонны бумаги и гофрированного перфорированного картона.

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