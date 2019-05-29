Расследовавший "вмешательство России" в выборы спецпрокурор подал в отставку
Решение принято в связи с окончанием расследования.
Фото : picotar.pw29 мая 2019, 21:48
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил об уходе в отставку, сообщает РИА Новости.
Решение принято в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 г., уточнил Мюллер.
- Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни, - сказал он.
18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.
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