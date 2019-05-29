Расследовавший "вмешательство России" в выборы спецпрокурор подал в отставку

Решение принято в связи с окончанием расследования.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил об уходе в отставку, сообщает РИА Новости.

Решение принято в связи с окончанием расследования обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 г., уточнил Мюллер.

- Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни, - сказал он.

18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!