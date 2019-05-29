Военного, спасшего тонущую девочку, наградили посмертно

Родители спасенной бесконечно благодарны Ерлану.

Ерлан Раимкулов посмертно награжден медалью за мужество. Он погиб, спасая ребенка. Награду из рук главнокомандующего силами воздушной обороны страны получили супруга и дети, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

38-летний любящий муж и отец двоих мальчиков, шести и восьми лет, которые, скорее всего, еще не до конца осознали случившееся. Со своим супругом Айгуль прожила десять счастливых лет. А теперь в его смерти она отчасти винит себя, что не попросила прийти домой пораньше. 10 мая в выходной день Ерлан с утра решил порыбачить, заранее предупредив жену, что придет после ее звонка, когда вся семья проснется.

На рыбалке увидел тонущую девочку. Течение там очень сильное. Но ему удалось вытащить ребенка из воды. Правда, слишком дорогой ценой - ценой своей жизни.

12-летняя девочка пыталась спасти тонущую собаку. Сейчас она проходит курс психологической реабилитации. Родители спасенной бесконечно благодарны Ерлану.

- Я до сих пор не могу поверить, не могу его отпустить. Наверное, нужно время, чтобы смириться с этим. Пока я до сих пор не могу смириться, что его нет. И дети очень скучают, - говорит супруга погибшего Айгуль Катышева.

Женщина считает, что ее муж совершил героический поступок, сделал доброе дело. Такое же доброе дело попытался сделать ребенок. Ведь о таком исходе никто даже подумать не мог.

- Некоторые в соцсетях пишут: если не умеешь плавать, зачем прыгал? Нет, он с малых лет свободно плавает, как рыба. И не подумал бы, что утонет. То есть, вода была холодной и этот холод забрал его душу. У него на сердце была доброта к этому ребенку и храбрость, которая подтолкнула его прыгнуть в воду, - рассказывает мать погибшего Ризагуль Дукенбайкызы.

- Он своим поступком показал, что жизнь ребенка дороже, чем его жизнь. Ерлан всегда останется в нашей памяти, и мы сделаем все возможное, чтобы его дети не почувствовали, что нет отца. Я думаю, дети Ерлана такими же вырастут, как и его отец, - сказал заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Туралы Койшикулов.

11 мая военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Акмолинского гарнизона с соблюдением воинского ритуала проводили своего сослуживца в последний путь. Военно-транспортный самолет ВВС Казахстана доставил тело погибшего на его малую родину в Жамбылскую область.

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