Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана. Моменты с выступлений

Теледебаты прошли в три раунда.

В Нур-Султане прошли предвыборные дебаты и дискуссии кандидатов в Президенты РК. Подборка видеомоментов в материале Zakon.kz.

Теледебаты прошли в три раунда. В них участвовали представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

В самой дискуссии не участвовали Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева. Их представляли первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев, соответственно. Также в начале дебатов стало известно, что кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков также не будет участвовать, его представил Али Бектаев.

- Коррупция вредит экономике. Из-за коррупции богатства страны ушли в руки олигархов. Моя политика - вернуть и распределить каждому казахстанцу, использовать как Норвегия, арабские страны. Молодежь бездомная, бесконечная ипотека, полное искоренение безработицы через развитие легкой промышленности - Тугел.

- Причина проблем в мире - это олигархия, транснациональные корпорации и вульгарное стремление к наживе. Это ведет к эксплуатации и ущемлению прав трудящихся. Мы не принимаем западное потребительство, культ денег и терпимое поведение к аморальности - Ахметбеков.

- Социальная политика является одним из главных приоритетов нашего кандидата. Здесь четко обозначается, что все социально-уязвимые слои населения будут получать эффективную, достаточную помощь со стороны государства. По определенным слоям эта помощь будет расширяться. Все люди, которые имеют возможность, они должны работать. Больше внимание уделяется сфере здравоохранения - Ашимбаев, представитель Касым-Жомарта Токаева.

- Главным вектором политического развития должен стать курс на Европейский союз. Жесткие меры наказания для коррупционеров, переход от сырьевой зависимости к наукоемкому производству - Косанов.

Агитационная кампания кандидатов в президенты завершается 7 июня, 8 июня - "день тишины". Досрочные выборы президента Казахстана намечены на 9 июня.

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