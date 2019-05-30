Ассанжа перевели в тюремную больницу
Здоровье основателя WikiLeaks значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве.
Фото : gazeta.ru30 мая 2019, 08:14
Представители WikiLeaks написали в твиттере организации, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш, передает Life.
- WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья основателя Джулиана Ассанжа, он был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш, - уточняется в тексте.
В организации указали, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".
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