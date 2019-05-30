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Ассанжа перевели в тюремную больницу

Здоровье основателя WikiLeaks значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве.

Фото : gazeta.ru30 мая 2019, 08:14

Представители WikiLeaks написали в твиттере организации, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш, передает Life.

- WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья основателя Джулиана Ассанжа, он был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш, - уточняется в тексте.

В организации указали, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".


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