В Алматинской области поймали мужчину, напавшего на двух школьниц

Угрожая ножом, мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

В Алматинской области полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на двух школьниц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинской области.

28 мая в Управление полиции Карасайского района обратилась жительница села Алмалыбак, заявившая о том, что неизвестный мужчина напал на ее 13-летнюю дочь, которая вместе со своей подругой прогуливалась по местной аллее. Угрожая ножом, мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

- По тревоге подняли все патрульные экипажи и организовали проческу местности. Дополнительно поиск подозреваемого проводился и по линии оперативных служб. В итоге полицейским Карасайского района удалось в течение нескольких часов установить личность подозреваемого, оказавшегося 30-летним жителем города Алматы, который был вскоре задержан и доставлен в полицию. Похищенные им мобильные телефоны, а также используемый им нож уже изъяты и приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств, - сообщил представитель ДП Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По факту вооруженного разбойного нападения на школьниц стражами порядка начато досудебное расследование. Задержанный мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, помещен под стражу в изолятор временного содержания.

- Сейчас сотрудники Карасайской районной полиции организовали проверку в отношении задержанного лица на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевшим место не только на территории одного района, но и в целом по региону, - отметили в полиции.

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