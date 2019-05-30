Назарбаев стал почетным сенатором

Сенаторы отметили его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина, и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева, выдвинутое им в марте при принесении присяги, по присвоению Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статуса "Почетный сенатор" и приняли соответствующее постановление, передает корреспондент Zakon.kz.

- Как вам известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев во время торжественного принесения присяги Президента Республики Казахстан внес предложение о присвоении статуса "Почетный сенатор" Первому Президенту - Лидеру Нации Нурсултану Назарбаеву. Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе "Почетный сенатор". В соответствии с положением, решение о присвоении статуса принимается на заседании сената, - сказала спикер палаты Дарига Назарбаева.

Депутаты единогласно поддержали данное предложение.

В постановлении сената говорится: "Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, Сенат Парламента Республики Казахстан постановляет: присвоить Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус "Почетный сенатор".

Вопрос о Положении "О статусе "Почетный Сенатор" был рассмотрен 27 мая на заседании Бюро Сената Парламента. Члены Бюро единогласно поддержали инициативу главы государства Касым-Жомарта Токаева присвоить Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву статус "Почетный Сенатор".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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