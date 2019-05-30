Что показали предвыборные дебаты кандидатов в президенты РК

Предвыборные дебаты – это неотъемлемая часть политической культуры в развитых странах.

Своим мнением о важности и необходимости состоявшихся предвыборных дебатов кандидатов в президенты РК с журналистом Zakon.kz поделилась руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в городе Алматы Асель Абен.

Она отметила, что проведение подобных дебатов – неотъемлемая часть политической культуры в развитых странах. С одной стороны это показывает открытость и конкурентность избирательного процесса. А с другой – это еще раз дает возможность избирателям определиться с окончательным выбором.

- Избиратели могли воочию увидеть и услышать своих кандидатов. Узнать их мнения и позицию в отношении определенных моментов, которые актуальны для общества. И, на мой взгляд, выступления кандидатов были довольно динамичными, содержательными. Они выдержали регламент времени, и было видно, что все кандидаты подготовлены. Ими поднимались очень острые вопросы, которые сегодня волнуют казахстанское общество. В основном поднимались вопросы социального характера – развитие аула, проблема занятости населения и т.д. И казахстанцы могли понять, как тот или иной кандидат будет решать все эти вопросы, – считает Асель Абен.

Также, по ее мнению, немаловажным фактором было то, что многие кандидаты в президенты вели дискуссию на государственном языке. Это говорит о том, что казахский язык уже приобретает статус общественно-политической значимости и активно используется в политическом поле.

29 мая 2019 года в Нур-Султане прошли предвыборные дебаты и дискуссии кандидатов в Президенты РК. Теледебаты прошли в три раунда. В них участвовали представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

В самой дискуссии не участвовали Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева. Их представляли первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев, соответственно. Также в начале дебатов стало известно, что кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков также не будет участвовать, его представил Али Бектаев.

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