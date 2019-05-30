В Москве осудили политтехнолога за организацию свержения власти в Казахстане

Сам политтехнолог заявлял, что провел только социологическое исследование в республике и не причастен к созданию экстремистского сообщества.

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима политтехнолога Петра Милосердова, который помогал националисту Александру Поткину (Белову) в создании экстремистского сообщества на территории Казахстана, сообщает Агентство "Москва".

- Признать Милосердова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - огласила приговор судья Лариса Крутовская.

Кроме того, суд установил Милосердову ограничение свободы на два года, а также запрет организовывать и принимать участие в общественных организациях сроком на четыре года.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Милосердова к трем годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Также политтехнологу было предъявлено обвинение в пособничестве в изготовлении и использовании поддельного внутреннего паспорта гражданина РФ, предъявленного при его фактическом задержании. В данной части уголовное преследование Милосердова было прекращено за истечением срока давности.

По версии следствия, Милосердов вместе с ранее осужденным Поткиным создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения конституционного строя в Казахстане. Из материалов дела следует, что Поткин в 2012 году встречался с представителями местных оппозиционных организаций, собирал информацию о протестных настроениях в республике, проводил тренинги для проведения массовых протестных акций. Следствие полагает, что Милосердов фактически стал вторым организатором сообщества и активно помогал Поткину.

Сам политтехнолог неоднократно заявлял, что по просьбе Поткина он провел только социологическое исследование в республике и не причастен к созданию экстремистского сообщества.

В январе 2018 года Хамовнический суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Милосердова. Адвокат Матвей Цзен сообщил, что его подзащитный не скрывался от следствия и был задержан в Москве, где и проживал. Также, по словам Цзена, Милосердова "никто не искал".

Мещанский районный суд Москвы в августе 2016 года признал Поткина виновным в легализации денежных средств и экстремизме. Националиста приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск "БТА-Банка", который является потерпевшим по делу о взыскании почти 5 млрд руб.

Позже Мосгорсуд снизил Поткину срок заключения с 7,5 лет до 3,5 лет, так как с него сняли обвинение в отмывании денежных средств. Но затем президиум Мосгорсуда вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для исправления нарушений. В итоге дело о легализации имущества "БТА-Банка" было отправлено на доследование, выделено в отдельное производство и направлено в Домодедовский городской суд Московской области.

Об осужденном Милосердове известно, что несколько лет назад он был успешным консультантом некоторых членов КПРФ и даже руководил избирательной кампанией Павла Грудинина.

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