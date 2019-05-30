Семь погибших. Прогулочный катер затонул в Будапеште

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном.

Семь человек погибли при крушении прогулочного судна с туристами на борту в Будапеште на Дунае 29 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на венгерский телеканал M1.

Всего на борту прогулочного катера были 33 пассажира и два члена экипажа. Семерых удалось спасти. На катере были туристы из Южной Кореи. Агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел страны также сообщает о семерых погибших и 19 пропавших без вести.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел РК, казахстанский консул незамедлительно выехал на место происшествия. В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция.

- Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет, - сообщили в ведомстве.

По информации РИА Новости, ушедший под воду с южнокорейскими туристами катер нашли в нескольких сотнях метров от места столкновения.

- Прогулочный корабль в результате столкновения ушел под воду. Его долго искали. Сейчас его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента), - сообщила корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Лопатто.

Она добавила, что в городе идет большая спасательная операция, к ней привлечены военные.

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