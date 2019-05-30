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Курс доллара на торгах не изменился

В обменниках доллар покупают/продают по - 380,5-383,2 тенге.

Фото : yandex.com30 мая 2019, 11:27

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 381,68 тенге за доллар (-0,01 тенге), объем торгов – 46,620 млн долларов (+10 320 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 425,40 тенге за евро, объем торгов – 150 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1207 тенге за юань (+0,0257 тенге), объем торгов – 2 100 тыс. юаней (+1 860 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 380,5-383,2 тенге, евро - 425,3-427,3 тенге, рос.рубля - 5,87-5,92 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов KASE.


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