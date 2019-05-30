Автопарк Семея пополнился новыми 60 автобусами
Новые автобусы соответствуют современным экологическим стандартам.
Фото : ТОО "Semey Bus"30 мая 2019, 11:35
Автопарк ТОО "Semey Bus" пополнился 60 новыми автобусами, произведенными ТОО "СемАЗ" и "Daewoo Bus Kazakhstan". До конца июля в городе начнут курсировать еще 110 новых автобусов.
Проект по обновлению автобусного парка реализуется с участием АО "БРК-Лизинг" (дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек"). Общая стоимость проекта "Обновление общественного транспорта города Семей" составляет 4,1 млрд тенге, из них 3,5 млрд тенге выделено АО "БРК-Лизинг со сроком на 7 лет под 7% годовых.
- В результате реализации данного проекта будет обновлено до 90% автобусного парка города Семей. Это позволит не только решить проблему автобусных перевозок города, но и создать продуктивные рабочие места. Новые автобусы соответствуют современным экологическим стандартам. В целом, в Комплексной программе по развитию автобусных перевозок, утверждённой Правительством РК, уже принимают участие такие города, как Шымкент, Атырау, Семей, Павлодар и Кокшетау. В эти регионы передано 163 автобуса, принятых к производству составляет 452 автобуса. Реализация Программы рассчитано на 15 лет и охватит все регионы Казахстана, - отметили в пресс-службе АО "БРК-Лизинг".
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