50 млн потратили на командировки полицейские Туркестанской области

За аналогичный период 2018 года командировочные расходы в областном департаменте составили 95 млн тенге.

За пять месяцев 2019 года командировочные расходы составили 50 млн. Об этом на заседании общественного совета сообщил начальник Департамента полиции Туркестанской области, генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проведен анализ эффективности командировок у областного аппарата. За пять месяцев 2018 года командировочные расходы составляли 95 миллионов тенге. За такой же период текущего года количество командировочных расходов составило 50 миллионов тенге и уменьшилось на 47 %. По итогам анализа дополнительно будут приняты меры по сокращению командировок, - сообщил Дальбеков.

Также, по его словам, оптимизирована штатная структура ДП Туркестанской области на 275 единиц или 10 % личного состава.

- Упразднены 17 управленческих должностей. В областном аппарате численность руководящих должностей сократилась с 42 до 25, произошли слияние трех структурных подразделений - управление дознания со следственным объединением, управление по борьбе с организованной преступностью с криминальной полицией и управление оперативного планирования со штабом управления области, - отметил глава ДП области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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