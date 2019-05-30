Военный прокурор предлагает поощрять военнослужащих за активное выявление правонарушений

В Алматы проведен круглый стол "В армии нет места преступности".

Мероприятие проведено отрядом военной полиции Алматинского регионального гарнизона с участием представителей военной прокуратуры, отделения по противодействию коррупции, местных органов военного управления, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащих управлений по делам обороны районов города Алматы подробно ознакомили с основными положениями Закона "О противодействии коррупции". В ходе проведения круглого стола был продемонстрирован видеофильм с примерами совершенных коррупционных правонарушений в рядах Вооруженных Сил РК, оглашены вынесенные штрафы и сроки лишения свободы за совершенные преступления.

- Как сказал Президент Токаев, ежегодно в стране регистрируется более двух тысяч коррупционных преступлений, привлекается к уголовной ответственности свыше тысячи лиц, - отметил военный прокурор Алматинского гарнизона полковник юстиции Тлекжан Саткен. - Мы вместе должны решительно противостоять этой социальной болезни. Наша принципиальная позиция: государство должно бороться с коррупцией до полного ее искоренения.

По словам прокурора, одной из основных причин высокой коррупциогенности в государственных органах является ненадлежащая профилактическая работа, а также отсутствие должного взаимодействия с государственными правоохранительными органами.

В качестве мер по противодействию коррупции военный прокурор потребовал разработать и распространять среди призывников различные материалы, направленные на разъяснение их прав и обязанностей. Наряду с этим, считает он, необходимо пересмотреть и совершенствовать систему стимулирования и поощрения военнослужащих за активное участие в выявлении правонарушений, а также предусмотреть меры стимулирования для руководителей, добившихся значительного снижения уровня преступности.

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