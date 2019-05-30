В Украине разбился военный вертолет

Пять человек погибли.

Пять человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины во время тренировочного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook Сухопутных войск.

- В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился в Ровенской области.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!