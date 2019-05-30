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В Украине разбился военный вертолет

Пять человек погибли.

Фото : © EPA-EFE/JAGADEESH NV30 мая 2019, 12:55

Пять человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины во время тренировочного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook Сухопутных войск.

- В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился в Ровенской области.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.


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