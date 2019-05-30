Главные тренеры национальных команд доложились о подготовке к Токио-2020

Главной задачей для всех команд остается завоевание максимального количества лицензий.

Вопрос подготовки национальных команд к летним Олимпийским играм Токио-2020 обсудили на совместном совещании НОК Казахстана и Министерства культуры и спорта РК. Совещание с тренерами национальных команд по олимпийским видам спорта прошло под председательством президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева и министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Казахстана.



На встрече были заслушаны отчеты главных тренеров по легкой атлетике, каратэ, современному пятиборью, видам гимнастики, настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, волейболу и стрельбе из лука. Отметим, что ранее, в апреле, детальными планами подготовки делились тренеры по другим девяти видам спорта. Подобные встречи пройдут со всеми главными тренерами по летним олимпийским видам спорта. График встреч составлен с учетом спортивного календаря сборных команд. Участие в совещаниях принимает также руководство национальных федераций.

Главной задачей для всех команд на сезон 2019/2020 остается завоевание максимального количества лицензий на Токио-2020. На сегодняшний день на счету казахстанских спортсменов четыре лицензии в легкой атлетике, плавании и велоспорте.

- Регулярные рабочие встречи с федерациями необходимы, чтобы главные тренеры могли не только доложиться о проделанной работе, но и поделиться проблемными вопросами, тем более, здесь присутствует все спортивное руководство страны. Год перед Олимпийскими играми - самый важный: ни спортсменов, ни тренеров не должно ничего отвлекать от тренировок и квалификационных стартов. Вся организационная работа должна решаться своевременно, - отметил на совещании глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

При этом, президент НОК призвал руководство национальных федераций не забывать о постоянной работе по развитию вида спорта в регионах страны и рассмотреть вопросы укрепления спортивной инфраструктуры.

Кроме того, на встречах был затронут вопрос казахстанского представительства в международных федерациях. Развитие международных отношений всегда было одним из приоритетных вопросов президента НОК Казахстана, и Т.Кулибаев ещё раз призвал все национальные федерации усилить это направление в работе.

- На сегодняшний день выстроена грамотная система взаимодействия между НОКом, Комитетом по делам физкультуры и спорта, и федерациями, что, безусловно, положительно сказывается на подготовке спортсменов международного уровня. Благодаря НОК, сейчас у нас есть полный состав как врачей, так и массажистов. Наши спортсмены и тренеры ощущают мощную поддержку, - сказала генеральный секретарь Казахстанской федерации гимнастики Айгуль Дукенбаева.

- Этот год - отборочный к Токио-2020. У нас попадание на Олимпиаду напрямую идет через чемпионат Азии, который пройдет в ноябре в Китае. От Азии на Игры попадают пять человек, то есть, на страну дается одна лицензия. Надеемся, что уже в этом году удастся завоевать первые лицензии. Также можно «отобраться» через чемпионат мира и через рейтинговые очки. Сейчас наша команда сосредоточена на этих соревнованиях. Вопросов по подготовке никаких нет, - отметила главный тренер команды Казахстана по современному пятиборью Оксана Дмитриенко.

Главный тренер казахстанской команды по каратэ Жасталап Санауов также отметил поддержку НОК в вопросах подготовки спортсменов к Играм в Токио, где состоится дебют данного вида спорта в олимпийской программе:

- Мы новый вид спорта на Олимпиаде. Но несмотря на это, у нашего вида спорта сложная система отбора на Игры. Сейчас у наших ребят очень много соревнований. Если раньше для нас Азиатские игры были главными стартами, то после включения каратэ в олимпийскую программу встал вопрос о наших европейских соперниках, с которыми мы не часто встречались. В Европе мы практически не выступали. Благодаря поддержке НОК Казахстана в команду пригласили тренера-консультанта из Франции, который дал нам очень хорошую информацию по европейским спортсменам. Мы полученные знания обработали и начали выступать в Премьер-лигах. В начале было без медалей, но в этом году, с тех пор как начался олимпийский рейтинг, мы завоевали 17 медалей. Сейчас ведем планомерную работу по завоеванию лицензий на Олимпийские Игры, - рассказал Жасталап Санауов.

Проблемные вопросы, затронутые тренерами, в основном касались дополнительного финансирования на зарубежные выезды. Все они будут решены в рабочем порядке. Также на встрече внимание собравшихся вновь было заострено на вопросах борьбы с допингом в спорте. Эта тема по-прежнему остается одной из главных, особенно в предолимпийский период.

В настоящее время НОК страны проводит обучающие антидопинговые семинары для команд по олимпийским видам спорта. Кроме этого, в рамках плана антидопинговых мероприятий к ОИ-2020 совместно с Национальным антидопинговым центром и спортивными федерациями продолжится индивидуальная работа со спортсменами, в том числе, внесоревновательный контроль в течение года.

Напомним, что в этом году сборные команды примут участие в 28 лицензионных чемпионатах мира, 19 чемпионатах Азии, а также 12 мировых отборочных турнирах, где будут разыграны квоты на участие в Олимпийских играх. В 2020 году наши команды примут участие в 3 чемпионатах мира, 19 азиатских, 18 мировых отборочных турнирах, в более чем 50 стартах в рамках Кубков мира для завоевания лицензионных рейтинговых очков, по итогам которых будут определены участники Олимпийских игр. Срок завершения лицензионных соревнований - 25 июня 2020 года.

Летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград по 33 видам спорта.

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