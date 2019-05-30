Аналоговое телевещание прекратится еще в трех областях Казахстана до 1 июля

По итогам 2018 года полный переход на цифровое эфирное телевещание был осуществлен в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

До 1 июля текущего года прекратится аналоговое телевещание в Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Проект по поэтапному переходу на цифровое эфирное телевещание с отключением аналогового эфирного телевещания на всей территории страны реализуется Национальным оператором РК в области телерадиовещания АО "Казтелерадио".

По итогам 2018 года полный переход на цифровое эфирное телевещание был осуществлен в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

Как отметили в компании, переход на цифровое эфирное телевещание решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей городов Астана, Алматы, Шымкент и в областных центрах трансляции до 30 отечественных телеканалов, ниже областного центра – до 15 отечественных телеканалов в высоком "цифровом" качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса.

Для миллионов казахстанцев цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества вещания, также снижение уровня информационного неравенства. Кроме того, семьи, получающие адресную социальную помощь, обеспечиваются телевизионными приставками.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

В рамках мероприятий по переходу на цифровое вещание в регионах были построены и модернизированы радиотелевизионные станции, это позволило охватить цифровым эфирным телевещанием подавляющее большинство населенных пунктов.

Сведения о подключении оборудования для просмотра цифрового эфирного телевещания доступны на сайте tsetv.kz. Отметим, что она не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!