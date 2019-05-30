Рассылку о стычке главы Мангистауской области с его замом прокомментировали в акимате
Информация недостоверна.
Фото : Телекритика30 мая 2019, 14:58
В акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку о том, что между главой региона и его замом произошла стычка и рукоприкладством, передает Zakon.kz.
В мессенджерах распространяют информацию следующего содержания:
29 мая в аппарате акима Мангистауской области произошла стычка между акимом области Ералы Тугжановым и его заместителем Нурдаулетом Килыбай. Рукоприкладство и нарушение общественного порядка произошли на глазах у сотрудников акимата.
В акимате Мангистауской области информацию назвали ложной.
- Ранее распространенная в соцсетях информация о том, что между акимом Мангистауской области Е. Тугжановым и его заместителем Н. Килыбай 29 мая возникло недоразумение, тем самым были допущены нарушения общественного порядка и этических норм, не соответствует действительности. Официально заявляем, что Нурдаулет Игиликович с 24 по 29 мая т.г. находился в командировке в Китайской Народной Республике. С целью выявления лиц, распространивших данную ложную информацию, правоохранительным органам будет направлено официальное письмо, - сообщили в акимате.
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