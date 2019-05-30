Рассылку о стычке главы Мангистауской области с его замом прокомментировали в акимате

Информация недостоверна.

В акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку о том, что между главой региона и его замом произошла стычка и рукоприкладством, передает Zakon.kz.

В мессенджерах распространяют информацию следующего содержания:

29 мая в аппарате акима Мангистауской области произошла стычка между акимом области Ералы Тугжановым и его заместителем Нурдаулетом Килыбай. Рукоприкладство и нарушение общественного порядка произошли на глазах у сотрудников акимата.

В акимате Мангистауской области информацию назвали ложной.

- Ранее распространенная в соцсетях информация о том, что между акимом Мангистауской области Е. Тугжановым и его заместителем Н. Килыбай 29 мая возникло недоразумение, тем самым были допущены нарушения общественного порядка и этических норм, не соответствует действительности. Официально заявляем, что Нурдаулет Игиликович с 24 по 29 мая т.г. находился в командировке в Китайской Народной Республике. С целью выявления лиц, распространивших данную ложную информацию, правоохранительным органам будет направлено официальное письмо, - сообщили в акимате.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!