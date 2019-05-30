Токаев: Нужно жестко пресекать нарушения законности

Президенту доложили о состоянии правопорядка в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Zakon.kz.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о состоянии законности и правопорядка в стране.

Генеральный прокурор доложил Касым-Жомарту Токаеву о снижении уровня преступности и проводимой работе по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, деятельности по борьбе с отдельными видами преступлений.

Президенту Казахстана рассказали о ходе внедрения электронного уголовного и административного производства, а также автоматизации процесса назначения проверок.

Глава государства отметил необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизни. В зоне особого внимания прокуроров должны быть права граждан.

- Органам прокуратуры следует добиваться строгого соблюдения законов при использовании бюджетных средств, выделенных на социальные и другие государственные программы. Необходимо жестко пресекать нарушения законности, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент поставил ряд других задач перед надзорным органом.

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