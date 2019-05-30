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В Алматинской области задержаны продавцы восьми гранат

Проводится досудебное расследование.

Фото : пресс-служба30 мая 2019, 15:42

Департаментом КНБ по Алматинской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая занималась незаконной реализацией взрывных устройств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- 28 мая года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников преступной группы "А", "Р" и "М" при попытке сбыта восьми гранат системы "РГД-5" и девяти запалов к ним, - говорится в сообщении.

ДКНБ проводится досудебное расследование.


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