В Алматинской области задержаны продавцы восьми гранат

Проводится досудебное расследование.

Департаментом КНБ по Алматинской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая занималась незаконной реализацией взрывных устройств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- 28 мая года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников преступной группы "А", "Р" и "М" при попытке сбыта восьми гранат системы "РГД-5" и девяти запалов к ним, - говорится в сообщении.

ДКНБ проводится досудебное расследование.

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