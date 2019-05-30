Мами принял участие в конференции, посвященной 25-летию Конституционного суда Беларуси

Председатель КС выступил с докладом на тему: "Верховенство права - вектор конституционного развития Республики Казахстан".

В Минске 30 мая председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами принял участие в международной конференции на тему "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права", посвященной 25-летию Конституционного суда Республики Беларусь, передает Zakon.kz.

В работе конференции участвуют руководство Беларуси, представители органов конституционного контроля зарубежных стран, Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) и других международных организаций, а также видные ученые-правоведы стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мами выступил с приветственным словом от имени Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии и поздравил белорусских коллег с знаменательными событиями. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что четверть века – это небольшой по историческим меркам период. Однако в этом отрезке времени в стране реализованы масштабные преобразования, связанные с утверждением принципов правового государства.

Кроме того, в первой пленарной сессии председатель КС выступил с докладом на тему: "Верховенство права - вектор конституционного развития Республики Казахстан". По его словам, одним из трендов современного конституционного развития является верховенство права. Ряд его аспектов берет свое начало из Основного закона.

Наша общая главная цель - это достижение такого состояния правового развития, при котором на основе конституции обеспечивается верховенство права. Конституционная модернизация государств, говоря языком экономистов, имеет мультипликативный эффект и затрагивает все сферы жизнедеятельности, задавая им нужный темп. Усилия же органов конституционного контроля направлены на создание атмосферы всеобщего уважения и реализации конституционных ценностей, резюмировал глава казахстанской делегации.

В рамках форума состоялась встреча Мами с председателем Верховного суда Беларуси В.Сукало, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам реализации конституционных принципов правосудия.

31 мая Председатель Конституционного Совета проведет заседание Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, в повестку дня которого включены актуальные вопросы ее деятельности по объединению усилий государств в сфере обеспечения режима конституционной законности.

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